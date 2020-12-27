شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 يقسو على لبنان.. كوارث اجتماعية وسياسية وانهيار اقتصادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما بين طبقة سياسية فاسدة تتمسك بالسلطة والامتيازات ونظام المحاصصة الطائفية والحزبية، وحراك شعبي عابر للطائفية يحلم بالتغيير ورحيل كل هذه الطبقة، سواء كانت داخل الحكم أو خارجه، دخل لبنان في 2020 مرحلة مليئة بالأزمات السياسية والاجتماعية والانهيارات الاقتصادية والمالية وضعت اللبنانيين على حافة الفقر والجوع تحت رحمة البنك الدولي والمساعدات الخارجية المشروطة بالاصلاحات. وترافقت هذه الأزمات مع كوارث صحية وبشرية بعد انتشار وباء كورونا والانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت.

كانت البداية التي حركت اللبنانيين، رغم عقود من النظام الطائفي والفساد الاداري والمالي وهيمنة الطبقة السياسية المتنفذة على مختلف نواحي الحياة، هي ما يطلق عليه البعض «ثورة واتس آب»، حين أعلنت حكومة سعد الحريري في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عزمها فرض رسوم مالية على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل «واتس آب»، ما فجّر غضب اللبنانيين، الذين كانوا قد بدأوا قبل أسابيع يلمسون مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، فنزلوا إلى شوارع بيروت والجنوب والشمال والبقاع، متجاوزين الانتماءات الطائفية والحزبية تعبيراً عن رفضهم للقرار، مرددين شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، ما دفع الحكومة إلى التراجع، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت، لتكون الشرارة الأولى التي أشعلت النار في الهشيم، في وجه الطبقة السياسية مجتمعة التي حمّلوها مسؤولية تردّي الوضع الاقتصادي وضيق الأحوال المعيشية، وطالبوا برحيلها، متهمين إياها بالفساد وعدم المبالاة. وبعد يوم واحد فقط أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها. وبعد يومين بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد مطالبين برحيل الطبقة الحاكمة.

استقالة الحكومة

في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، وعلى وقع غضب الشارع، أعلن الحريري استقالة حكومته. وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، اقترح الرئيس اللبناني ميشال عون تشكيل حكومة من اختصاصيين وسياسيين، ما رفضه المحتجون الذين كانوا يصرون على تشكيل حكومة مستقلين من خارج الأحزاب السياسية التقليدية. وفي الأثناء، اشترطت مجموعة الدعم الدولية للبنان التي اجتمعت في باريس في 11 ديسمبر/كانون الأول تشكيل حكومة «فاعلة وذات صدقية» تجري إصلاحات «عاجلة» لتقديم أي مساعدة مالية. وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، تم تكليف حسان دياب وهو وزير سابق وأستاذ جامعي، تشكيل حكومة بدعم من عون و«حزب الله»، وسط رفض أحزاب سياسية أخرى على رأسها الحريري.

مواجهات عنيفة

لكن المتظاهرين الذين رأوا أن دياب يمثل طرفاً سياسياً واحداً، استأنفوا احتجاجاتهم في 11 يناير/كانون الثاني، وفي يومي 14 و15 من الشهر نفسه، شهدت بيروت مواجهات ليلية عنيفة بين القوى الأمنية ومتظاهرين حطموا واجهات مصارف عدة ورشقوا الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة. ومع ذلك ولدت حكومة حسان دياب المؤلفة من اختصاصيين سمتهم أحزاب سياسية في 21 يناير/كانون الثاني وحازت في 11 فبراير/شباط على الثقة بدعم الاغلبية البرلمانية.

وفي 7 مارس/آذار، أعلن دياب أن لبنان «سيعلق» سداد دين بقيمة 1,2 مليار دولار يستحق في التاسع منه، مؤكدا أن «الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها». وفي 23 من الشهر نفسه أعلنت وزارة المالية «التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار». ثم أعلنت بعد أسبوع عن خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي.

انهيار الليرة

في منتصف حزيران يونيو، اندلعت احتجاجات جديدة في البلاد عقب تراجع قيمة الليرة اللبنانية إلى حدود غير مسبوقة. وترافق التراجع مع إغلاق متاجر أبوابها وصرف العديد من العمال والموظفين عقب أزمة تفشي وباء كورونا. وفي 10 تموز يوليو، عُقدت آخر جلسة مع صندوق النقد الدولي قبل أن تعلق المفاوضات بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ.

كارثة مرفأ بيروت

في خضم هذه الأزمة، وقعت كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص وأوقعت آلاف الجرحى وأحدثت دماراً هائلاً في كثير من أحياء بيروت، ودفعت، بعد أقل من أسبوع، حكومة دياب إلى الاستقالة تحت وطأة المأساة والضغط الشعبي وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال. وفي 6 اغسطس/آب وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بيروت وذهب مباشرة الى مكان وقوع الكارثة في المرفأ متجاهلاً الطبقة السياسية، وقرر تقديم مساعدات عاجلة لضحايا الانفجار لا تمر بقنوات السلطة الرسمية التي لم يعد يثق بها لا المجتمع الدولي ولا الشعب اللبناني، وعُقد مؤتمر دولي افتراضي بالفعل في باريس في 9 أغسطس/آب أسفر عن تقديم مساعدات عاجلة بقيمة 250 مليون دولار تشرف عليها الأمم المتحدة والمجتمع المدني. واستبقت القوى اللبنانية زيارة ماكرون لبيروت في الأول من سبتمبر/ أيلول، وهي الثانية خلال أقل من شهر، بالاعلان في 31 أعسطس عن توافقها على تكليف السفير اللبناني في برلين مصطفي أديب بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما التقى ماكرون مع ممثل مختلف الكتل البرلمانية حيث قدم مبادرة تضمنت خارطة طريق للخروج من الأزمة وافقت عليها الكتل البرلمانية بالاجماع، لكنها لم تف بأي من تعهداتها فيما بعد. لكن أديب اصطدم بإصرار ثنائي «حركة أمل» و«حزب الله» على تولي حقيبة المالية، ما دفعه للاعتذار بعد أن قضى أسابيع في محاولة إقناع الأطراف السياسية بالموافقة على اختياراته.

عودة سعد الحريري

إثر انتهاء مهلة الستة أسابيع التي منحها ماكرون للقوى اللبنانية لتشكيل الحكومة، عادت هذه القوى للتوافق في 22 أكتوبر/تشرين الاول الماضي على تكليف سعد الحريري للمرة الرابعة بتشكيلها، باعتباره المرشح الوحيد للمنصب، في ضربة قوية لمطالب الحراك الشعبي الذي كان قد اسقط حكومته الثالثة. ومع أن الحريري تعهد بتنفيذ المبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الأحزاب والقوى السياسية، الا أنه سرعان ما اصطدم بالمحاصصة الطائفية والحزبية، والخلافات على الأسماء والحقائب، ليدخل في دوامة من المناكفات السياسية، سرعان ما توجت بانفجار الموقف بينه ومعه تياره «المستقبل» وبين رئيس الجمهورية ومعه «التيار الوطني الحر» بزعامة جبران باسيل صهر الرئيس، وسط اتهامات بتحميل كل منهما مسؤولية العرقلة، ما أدخل البلاد في نفق مظلم وبدد الآمال بامكانية انفراج قريب، وفتح الطريق أمام الاصلاحات والمساعدات الدولية.

دياب والتحقيقات

ربما كان استدعاء حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء سابقين، هم يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، يمثل دخول البلاد في ذروة التأزيم والنفق المظلم من دون أن تلوح في الافق أي إمكانية لرؤية النور، إلا إذا تمكن الرئيس ماكرون من ممارسة المزيد من الضغوط على القوى السياسية. ذلك أن مجرد استدعاء للتحقيق تحول الى استهداف لمقام رئاسة الحكومة والطائفة التي تمثلها، وهكذا تحول دياب بمجرد رفضه الاستجواب من شخصية شبه مقاطعة ومعزولة إلى شخصية محورية تتقمص دور البطل الذي يتم التضامن معه ويدافع عنه الجميع بدءا من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى مفتي الجمهورية ورؤساء الوزراء السابقين والشارع الذي يمثل هذه الفئة مجتمعة. وهو ما بات ينذر بتطيير التحقيقات في كارثة المرفأ ومعرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها، كما يطالب الشعب اللبناني وحتى المجتمع الدولي، في حين أصبح قاضي التحقيق فادي صوّان بحاجة إلى من يضع له السلّم لينزل عن الشجرة التي تسلّقها بنفسه.

وسط كل هذه الأزمات والانهيارات تتبدد الكثير من آمال الحراك الشعبي، الذي نجح في بعض القضايا، وفي مقدمتها توحيد اللبنانيين على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية والطائفية والمذهبية ضد الطبقة السياسية، لكنه أخفق، حتى الآن، في إزاحة هذه الطبقة والتحرر من العبودية والظلم والفساد الذي ساد طوال العقود الماضية، وأدى إلى إغراق البلاد بالانهيار السياسي والاقتصادي الذي شبهه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بغرق سفينة «تايتنك» لكن من دون موسيقى.

دعم المجتمع الدولي مرهون بالتوافق الداخلي

فرضت كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي، واقعاً جديداً يضاف إلى سلسلة أزمات لبنان.

وبدا واضحاً أن البلد بمفرده لن يقوى على مواجهة الكارثة وتداعياتها، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المجيء بنفسه في 6 أغسطس/آب للاطلاع على حجم الكارثة والدفع باتجاه تشكيل حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي لتقديم المساعدة، والتي هي حاجة لبنانية بالأساس.

وعلى الفور دعا ماكرون إلى عقد مؤتمر افتراضي لحشد الدعم الدولي، وبالفعل عقد المؤتمر الافتراضي الأول في 9 أغسطس/آب في باريس وتعهد المشاركون بتقديم مساعدات فورية بقيمة 252.7 مليون يورو .

وبينما لم تفلح الضغوطات الدولية في دفع الطبقة السياسية لتشكيل حكومة قوية وذات مصداقية للشروع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وبعد زيارة ثانية لماكرون إلى بيروت مع بداية سبتمبر/أيلول، اجتمع خلالها مع مختلف الأطراف السياسية وعرض خارطة طريق للخروج من الأزمة، إلا أن القوى اللبنانية لم تف بتعهداتها، ما اضطر فرنسا إلى المماطلة في عقد مؤتمر ثان لدعم لبنان. لكن، في النهاية، عقد المؤتمر الثاني في 2 ديسمبر/كانون الأول أيضاً بدعوة فرنسية أممية، ومشاركة 32 دولة و12 منظمة دولية و7 منظمات مجتمع مدني لبناني. لكن المؤتمر أكد أن الالتزامات التي تم التعهد بها في ما يتعلق بالمساعدات الطارئة منذ 4 أغسطس/آب قد تم الوفاء بها، مبديا استعداده لتقديم المزيد من المساعدات في حل تم تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.

العدالة الدولية تقول كلمتها في قضية اغتيال الحريري

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير/شباط عام 2005، وقضت بالسجن خمسة مؤبدات على عضو «حزب الله» سليم عياش المدان في القضية.

وكان أعضاء المحكمة أجمعوا في شهر أغسطس/آب على أن عياش «مذنب» بالتهم الخمس التي وجهت إليه وهي «تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة». وقال القاضي ديفيد ري من المحكمة ومقرها هولندا إن «الجرائم خطيرة إلى درجة أنها تتطلب العقوبة القصوى»، مؤكدا أن «المخالفات على درجة كبيرة من الخطورة».