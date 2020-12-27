شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: شيء غريب يحدث لعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اعتبر المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان أن هناك أشياء غريبة تحدث مع فريقه، مبيناً أن «البرتقالي» يبدأ المباريات بطريقة جيدة، ويجاري المنافسين بكل قوة خططياً، وفي الدقائق الأخيرة يحدث خطأ غريب يسقطهم في المباراة.

وقال الرمادي «هل يعقل أن خطأ واحداً في استلام الكرة يجعلنا نخسر المباراة، لقد لعبنا أكثر من 70 دقيقة نموذجية وأتيحت لنا فرص خطيرة خلالها».

وسأل المدرب المصري الذي ظهر عليه الانزعاج من الخسارة أمام الجزيرة صفر-3 بعدما ظل فريقه متعادلاً حتى الدقيقة 70: كيف ينال محترفنا الأجنبي وليام أوسو البطاقة الحمراء في مباراة منتهية ومن خطأ سخيف، وحتى الآن لا نستطيع الخروج من دوامة الأخطاء الفردية التي تحدث من محترف الذي سبب الضرر لفريق كامل.

وأضاف: قدمنا مباراة قوية أمام النصر في الكأس، ولعبنا ساعة بطريقة رائعة أمام الجزيرة، ولكن بسبب الأخطاء الفردية انهار الفريق في آخر ربع ساعة.

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