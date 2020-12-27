شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل خاسر لشباب الأهلي وبني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

تعادل شباب الأهلي مع ضيفه بني ياس من دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي.

جاء التعادل خاسراً للفريقين، بعدما رفع بني ياس رصيده في المركز الرابع إلى 20 نقطة، وشباب الأهلي إلى 15 نقطة، ليبتعدا أكثر عن سباق المنافسة على اللقب.

كما أن شباب الأهلي لم يعرف الفوز في آخر 5 مباريات.

سيطر شباب الأهلي على مجريات الشوط الأول بعدما استعاد شخصيته ومارس الضغط على «السماوي» بفضل التنظيم الجيد واستثمار اللعب على الأطراف عن طريق إسماعيل الحمادي وعبد العزيز هيكل من جهة اليمين، ومحمد جمعة يساراً، فيما ذاد فهد الضنحاني حارس بني ياس عن شباكه ببسالة، منقذاً مرماه من 3 تهديدات لاحت لـ«الفرسان» أخطرها تسديدة إسماعيل الحمادي النشط، ورأسيتان للمدافع يوسف جابر وإيجور خيسوس.

وفي الشوط الثاني تحرر بني ياس نسبياً من أسلوب غلق الدفاع، وجارى «الفرسان» الهجوم، وهدد مرماه بتسديدتين لبيدرو ثم سهيل النوبي تصدى لهما ماجد ناصر (55 و59) على التوالي.

استمر اللعب سجالاً بين أخذ ورد، ودفع مهدي علي بالبرازيلي كارلوس إدواردو بدلاً من إسماعيل الحمادي لتعزيز الهجوم (76)، وواصل فهد الضنحاني تألقه منقذاً مرماه من تسديدة لمحمد جمعة (79)، ودفع مهدي علي بحارب سهيل بدلاً من محمد جمعة، وأغلق بني ياس دفاعه في الدقائق المتبقية من عمر المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل من دون أهداف.