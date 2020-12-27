شكرا لقرائتكم خبر عن قشرة المريخ «كعكة من ثلاث طبقات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشف علماء من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، أن قشرة كوكب المريخ تشبه «كعكة من ثلاث طبقات»، وفقاً لبيانات رصدتها مركبة «إنسايت». حيث سجل مقياس الزلازل «فائق الحساسية» على الكوكب، المعروف باسم «SEIS»، موجتين قويتين من الزلازل، ما سمح للعلماء بتحليل الاختلافات في كيفية تحرك هذه الموجات، والبدء بحساب حجم وتكوين قشرة الكوكب، وغطائه وعمقه.

ومن خلال مقارنة الموجتين الأولية والثانوية، استنتج العلماء أن سماكة قشرة «الكوكب الأحمر» حوالي 23 ميلاً في المتوسط، وتقترب من 42 ميلاً، في أقصى سُمكها، بما يتجاوز قشرة الأرض، التي تتنوع من حوالي 3 أميال تحت المحيطات إلى 18 ميلاً أسفل القارات.

وأشار العلماء إلى أن مقياس الزلازل، الذي قدمته وكالة الفضاء الفرنسية، للمركبة سجل منذ إبريل 2019، أكثر من 480 زلزالاً بالمريخ، وتكون الهزات خفيفة نسبياً ولا تزيد شدتها على 3.7 درجة. ويأمل الباحثون أن تساعدهم الزلازل الكبيرة للكوكب على رؤية أعمق للطبقات الداخلية للمريخ.

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