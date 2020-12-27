شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر شهيب تعليقاً على ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين: لا أفكر فى خوض التجربة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إنه فوجئ بطرح اسمه من قبل عدد من الصحفيين للترشح لمنصب نقيب الصحفيين، مشيراً إلى أنه لا يفكر في خوض تلك التجربة.
وأضاف "شهيب" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالى" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن الصحافة في حاجة إلى نقيب لديه الوقت والجهد الكافيين لخدمة الصحافة والصحفيين، مشيرا إلى أنه إذا كانت الصحافة في حاجة إلى "إعطاء العيش لخبازه فإن النقابة محتاجة إلى خباز ماهر".
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