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​الدراسة والامتحانات ومستشفيات العزل.. أبرز قرارات التعليم العالي لمواجهة أزمة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، عددًا من القرارات المهمة، بشأن استكمال الدراسة في الكليات، بالإضافة إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

  • الأعلى للجامعات: تعميم دراسة اللغة الألمانية على طلاب الطب والهندسة

  • - امتحانات الترم و"عزل الأطفال".. 9 قرارات من الأعلى للجامعات بشأن الدراسة و""
  • - الأعلى للجامعات: انتظام الدراسة الجامعية.. وامتحانات الترم بـ"التعليم الهجين"

"التعليم العالي" تنفي تعطيل الدراسة بالجامعات: القرار المتداول غير صحيح

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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