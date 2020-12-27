بشري للمحاسبين السعوديين.. أول الوظائف المطلوبة بعد قرار توطين مهنة المحاسبة

وظائف هيئة السعودية للمهندسين.. يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن وظائف شاغرة بعدما أعلنت هيئة السعودية للمهندسين حاجتها لوظائف شاغرة لديها وذلك عن طريق التوظيف.

يأتي ذلك في أول تطبيق، لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي، والذي يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30 في المائة.

ووفقًا للقرار، يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين، كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6.000 ريال سعودي لحملة البكالوريوس و4.500 ريال سعودي لحملة الدبلوم.

ويستهدف قرار توطين المهن المحاسبية توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية؛ وتم استهداف العديد من المهن المحاسبية من أبرزها: «مدير حسابات، ومدير إدارة الزكاة والضرائب، ومدير إدارة التقارير المالية، ومدير الإدارة العامة للمراجعة، ومراجع

داخلي، ومحاسب تكاليف» وغيرها.

ويشار إلى أن السعودية، تسعى إلى رفع مساهمة الكوادر الوطنية من الذكور والإناث في سوق العمل السعودي، ورفع إنتاجية الكوادر البشرية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.

أول الوظائف المطلوبة للمحاسبين:

وأعلنت هيئة السعودية للمهندسين، عن حاجتها لوظيفة محاسب، بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض، قادر على تطبيق النظام المحاسبي لأعمال الهيئة، وتطبيق المبادئ المحاسبية وتحديثها، بالإضافة إلى اعداد ومتابعة التقارير المحاسبية وتحليلها.

طريقة التقديم في وظائف هيئة السعودية للمهندسين:

ويمكن للراغبين في التقديم على وظائف هيئة السعودية للمهندسين، تسجيل البيانات المطلوبة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

مهام وظيفة المحاسب بهئية السعودية للمهندسين:

- إدخال القيود والبيانات المحاسبية بالحاسب الآلي وعمل المقارنات المطلوبة.

- متابعة أي مستحقات على الهيئة أو لصالحها وإثباتها بالنظام عن

طريق قيدها على الحاسب الآلي أو لحسابات الموردين أو الأطراف الأخرى.

- العمل كأمين صندوق وعمل الإيداعات اليومية وتدقيق الحركات المستندية وإمساك مجموعة الدفاتر المحاسبية وتسجيل القيود المحاسبية وترحليها.

- إعداد البيانات المطلوبة للحسابات الختامية والميزانية العمومية وإعداد قيود التسويات.

- عمل البيانات المطلوبة لإعداد الموازنات التقديرية وإعداد بيانات المقارنة بين الفعلي والتقديري.

- إصدار تقارير المتابعة الدورية لعمليات المالية المختلفة.

- إعداد المطالبات المالية ومتابعة عمليات التحصيل وفحص حسابات الذمم.

- إعداد المطالبات الدورية لحسابات الأصول الثابتة في السجلات التفصيلية.

- متابعة العهد المالية الموجودة مع الموظفين والتأكد من استعراضها في المواعيد المحددة.

- القيام بأنشطة المحاسبة العامة

- مراجعة قيود مستحقات الرواتب.

- المساعدة في إعداد البيانات المالية.

- المقارنة بين الرصيد الفعلي والمبالغ المستلمة والمدفوعة خلال الفترات المالية.

- القيام بأي مهام يكلف بها من الرئيس المباشر وتتعلق بطبيعة عمله.

الشروط المطلوبة لوظائف هيئة السعودية للمهندسين:

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.

- يفضل الحصول على مؤهلات مهنية في المحاسبة، مثل: ( SOCPA, CPA/CA, ACCA, CIA).

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- يفضل الخبرة.

- أن يكون سعودي الجنسية.