(تفاصيل كاملة).. شروط ومهام وظائف شاغرة في هيئة السعودية للمهندسين

يبحث السعوديين عن طريقة التقديم على وظائف هيئة السعودية للمهندسين، على الأمر الذي جعلها تتصدر مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة السعودية للمهندسين حاجتها لوظائف شاغرة لديها وذلك عن طريق التوظيف.

وأعلنت هيئة السعودية للمهندسين، عن حاجتها لوظيفة محاسب، بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض، قادر على تطبيق النظام المحاسبي لأعمال الهيئة، وتطبيق المبادئ المحاسبية وتحديثها، بالإضافة إلى اعداد ومتابعة التقارير المحاسبية وتحليلها.

مهام وظيفة المحاسب بهئية السعودية للمهندسين:

- إدخال القيود والبيانات المحاسبية بالحاسب الآلي وعمل المقارنات

المطلوبة.

- متابعة أي مستحقات على الهيئة أو لصالحها وإثباتها بالنظام عن طريق قيدها على الحاسب الآلي أو لحسابات الموردين أو الأطراف الأخرى.

- العمل كأمين صندوق وعمل الإيداعات اليومية وتدقيق الحركات المستندية وإمساك مجموعة الدفاتر المحاسبية وتسجيل القيود المحاسبية وترحليها.

- إعداد البيانات المطلوبة للحسابات الختامية والميزانية العمومية وإعداد قيود التسويات.

- عمل البيانات المطلوبة لإعداد الموازنات التقديرية وإعداد بيانات المقارنة بين الفعلي والتقديري.

- إصدار تقارير المتابعة الدورية

لعمليات المالية المختلفة.

- إعداد المطالبات المالية ومتابعة عمليات التحصيل وفحص حسابات الذمم.

- إعداد المطالبات الدورية لحسابات الأصول الثابتة في السجلات التفصيلية.

- متابعة العهد المالية الموجودة مع الموظفين والتأكد من استعراضها في المواعيد المحددة.

- القيام بأنشطة المحاسبة العامة

- مراجعة قيود مستحقات الرواتب.

- المساعدة في إعداد البيانات المالية.

- المقارنة بين الرصيد الفعلي والمبالغ المستلمة والمدفوعة خلال الفترات المالية.

- القيام بأي مهام يكلف بها من الرئيس المباشر وتتعلق بطبيعة عمله.

الشروط المطلوبة لوظائف هيئة السعودية للمهندسين:

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.

- يفضل الحصول على مؤهلات مهنية في المحاسبة، مثل: ( SOCPA, CPA/CA, ACCA, CIA).

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- يفضل الخبرة.