(تعرف على) درجة الحرارة في محافظات المملكة العربية السعودية وأماكن تساقط الثلوج غدًا

درجة الحرارة في الرياض، وطقس المدينة يسيطران على مؤشرات البحث بموقع جوجل في السعودية، وذلك بعد إعلان خبراء الأرصاد عن تعرض عدد من محافظات المملكة لتقلبات جوية وانخفاض بدرجات الحرارة، بجانب وقوع حالة جوية نادرة تتمثل في تساقط الثلوج بعدد من المناطق.

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وتوقع خبراء الأرصاد أن تزداد حدة عدم الاستقرار مع ساعات الفجر والصباح من يوم غد الأحد، وذلك على بعض سواحل البحر الأحمر، حيث يصبح الطقس باردًا في شمال المملكة وبارد بشكل نسبي في المناطق الشرقية والوسطى بينما يكون دافئ على سواحل البحر الأحمر ومناطق تهامة عسير وجازان والباحة وفي الحجاز.

درجة الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

كما يتوقع سقوط أمطار رعدية غزيرة في بعض الأحيان وذلك بوقت الفجر والصباح على أجزاء من سواحل البحر الأحمر التابعة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، قد تصل لمدينة جدة وما حولها، بجانب هطول أمطار بأجزاء من المدينة المنورة وحائل والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض وأجزاء من حفر الباطن وشمال شرق المملكة قد تكون رعدية وغزيرة، وتنخفض درجات الحرارة في الليل عن الصباح قد تصل لـ 4 درجة مئوية ببعض مناطق السعودية.

ومن المحتمل أن تشهد تلك المناطق تساقط للثلوج في مشهد نادر بالمملكة العربية السعودية

. مدينة حائل.

. أجزاء عِدة من محافظة حائل و خاصة الأجزاء الجنوبية والشرقية منها.

. مدينة الحائط غربي حائل.

. الطريق الواصل ما بين المدينة المنورة ومدينة حائل.

. الجبال الغربية لمحافظة حائل، و الجبال الشرقية لمحافظة المدينة المنورة و إلى الشرق من خيبر.

. الطريق الواصل ما بين ثمد والحائط.

. أجزاء عِدّة من الحدود الشمالية ومناطق قريبة من الطريف، عرعر ورفحاء.

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درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في السعودية

الطقس في الرياض

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °19

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °8

الطقس في مكة المكرمة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مكة المكرمة: °33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مكة المكرمة: °22

الطقس في المدينة المنورة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المدينة المنورة: °24

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المدينة المنورة: °15

الطقس في جدة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جدة: °35

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جدة: °23

الطقس في عرعر

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عرعر: °9

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عرعر: °4

الطقس في الجوف

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجوف: °12

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجوف: °5

الطقس في الطائف

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الطائف: °23

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطائف: °13

الطقس في حائل

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حائل: °8

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حائل: °6

الطقس في حفر الباطن

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حفر الباطن: °12

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حفر الباطن: °7

الطقس في الدمام

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الدمام: °21

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الدمام: °16

الطقس في الباحة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الباحة: °20

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الباحة: °11

الطقس في نجران

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في نجران: °22

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في نجران: °7

الطقس في جازان

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جازان: °29

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جازان: °26

الطقس في سكاكا

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في سكاكا: °12

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في سكاكا: °5

الطقس في القريات

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القريات: °14

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في القريات: °4

الطقس في بريدة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في بريدة: °15

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في بريدة: °6

الطقس في عنيزة

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عنيزة: °16

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عنيزة: °7

الطقس في الجبيل

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجبيل: °18

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجبيل: °16

الطقس في الخرج

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الخرج: °20

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الخرج: °9

الطقس في ينبع

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ينبع: °26

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في ينبع: °20

الطقس في رابغ

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في رابغ: °31

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في رابغ: °20

الطقس في أبها

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أبها: °22

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أبها: °11