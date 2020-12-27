(التقديم من هنا).. رابط التقديم على وظائف هيئة السعودية للتخصصات الصحية

احتلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، وذلك عقب إعلان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن حاجتها إلى عدد من الوظائف الشاغرة بمدينة الرياض "للنساء والرجال".

وكانت قد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، منذ أيام قراراً وزارياً يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30 في المائة، وذلك للمساهمة الكوادر

الوطنية من الذكور والإناث في سوق العمل السعودي، ورفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.

طريقة التقديم للوظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

ويمكن للراغبين التقديم الآن من خلال تسجيل الدخول على الرابط التالي ومتابعة الإجراءات المطلوبة، من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

الوظائف المطلوبة في التخخصات الصحية السعودية:

ووفقًا لوسائل إعلام سعودية، فأن هيئة السعودية للتخصصات الصحية، تحبث عن أخصائي تطوير التقييم Assessment" ،"Development Specialist خريج بكالوريوس إدارة أعمال، قسم اللغة الإنجليزية، أو ترجمة أو ما يعادلهم.

وعن الشروط التي يجب أن توفرها في هذه وظيفة أخصائي تطوير التقييم، عن لا تقل خبرته عن 3 سنوات في التطوير المهني أو التدريب على المهارات الوظيفية.

كما تحبث الهيئة، عن أخصائي تطوير وظيفي "Career Development Specialist"، خريج بكالوريوس موارد بشرية، قسم إدارة أعمال أو ما يعادلهما.

ويشرط على المتقدم إلا تقل خبرته عن 3 سنوات في التطوير المهني أو التدريب على المهارات الوظيفية.

شروط عامة يجب توفرها:

- أن يكون سعودي الجنسية.

- إجادة استخدام برامج الأوفيس.