للسعوديين.. تعرف على الوظائف المطلوبة من هيئة التخصصات الطبية

تصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، وذلك عقب إعلان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن حاجتها إلى عدد من الوظائف الشاغرة بمدينة الرياض "للنساء والرجال".

الوظائف المطلوبة في التخخصات الصحية السعودية:

ووفقًا لوسائل إعلام سعودية، فأن هيئة السعودية للتخصصات الصحية، تحبث عن أخصائي تطوير التقييم Assessment" ،"Development Specialist خريج بكالوريوس إدارة أعمال، قسم اللغة الإنجليزية، أو ترجمة أو ما يعادلهم.

وعن الشروط التي يجب أن توفرها في هذه وظيفة أخصائي تطوير التقييم، عن لا تقل خبرته عن 3 سنوات في التطوير المهني أو التدريب على المهارات الوظيفية.

كما تحبث الهيئة، عن أخصائي تطوير وظيفي "Career Development Specialist"، خريج بكالوريوس موارد بشرية، قسم إدارة أعمال أو ما يعادلهما.

ويشرط على المتقدم إلا تقل خبرته عن 3 سنوات في التطوير المهني أو التدريب على المهارات الوظيفية.

شروط عامة يجب توفرها:

- أن يكون سعودي الجنسية.

- إجادة استخدام برامج الأوفيس.

طريقة التقديم للوظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

ويمكن للراغبين التقديم الآن من خلال تسجيل الدخول على الرابط التالي ومتابعة الإجراءات المطلوبة، من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.