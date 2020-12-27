موقف ضعيف
لا شك أن 2020 يمكن وصفه بـ«الأسوأ» على إيران، حيث تميز بتكثيف سياسة الضغط القصوى التي شنتها إدارة ترمب، والتي تضمنت عقوبات أمريكية، وقيود سفر على كبار الدبلوماسيين الإيرانيين في الأمم المتحدة، فضلا عن اغتيال «كنز إيران العسكري» قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري، قاسم سليماني، تلاه مقتل عالمها النووي محسن فخري زاده.
وقد أدت تلك السياسة، التي أعقبت انسحاب ترمب في 2018 من الاتفاق النووي الموقع في 2015، إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني، مما قد يدفع طهران إلى العودة للمفاوضات، في انتظار وضوح سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وقد ترك التأثير المشترك للعقوبات الأمريكية ووباء «كورونا» الاقتصاد الإيراني في موقف ضعيف للغاية.
خسارات إيران المتتابعة
كثفت عليها العقوبات الأمريكية
وضع قيود سفر على كبار الدبلوماسيين الإيرانيين في الأمم المتحدة
اغتيال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري
مقتل عالمها النووي محسن فخري زاده
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء يثبتون فاعلية الضغوط الأمريكية على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.