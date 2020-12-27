4 نشاطات لمركز الملك سلمان للإغاثة

* اليمن

- واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية، تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من المركز، حيث راجع العيادات خلال الفترة 10 - 16 ديسمبر 2020 في قسم التسجيل والفرز 772مستفيدا، وقسم الملاحظات 21 شخصا، وعيادة التنويم 19 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 772 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 623 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 42 حالة، وصُرفت الأدوية لـ 795 مريضًا، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

- وصلت أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى الغيلة بمديرية ناطع التابعة لمحافظة البيضاء مقدمة من المركز، وأوضح المدير العام لمكتب وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور فايز الوحيشي، أن الأجهزة الطبية المقدمة تشمل جهاز CBC فحص الدم العام، وجهاز ميكروسكوب رقمي حديث، وجهاز الطرد المركزي «سنتر فيوج»، وجهاز كيمياء أتوماتيكيا، وثلاجة مختبر، ومولدا كهربائيا، فضلا عن «كراسٍ» متحركة وثابتة وخلافه.

* باكستان

واصل المركز توزيع الحقائب الشتوية في منطقة شانقلا الباكستانية، ووُزعت 254 حقيبة شتوية في مدينة بيشام بمنطقة شانقلا، التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1,524 مستفيدا.

* لبنان

واصل المركز توزيع كسوة الشتاء 2020 للمحتاجين في لبنان، وجرى أمس توزيع 2,258 بطانية و1,129 حقيبة شتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن بيت الفقس، الضنية، طرابلس استفاد منها 5,645 فردًا.