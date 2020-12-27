الأغبري: تأخري عن أداء القسم نظامي

ضغوط خارجية
أكد الأغبري على أنه لايوجد هناك أي ضغوط من أي جهة، وأن ذلك إرادة وقرار التنظيم، نافيا ما تم تداوله حول عودته من المطار، وقال موقفنا كان واضحا ومحددا و لم أذهب إلى المطار، وتم إبلاغ دولة رئيس الوزراء بذلك.
ومن جانبه قال وزير الأوقاف اليمني محمد عيضة شبيبة، أن هذا البند ليس في الدستور، ولايوجد مانع لأداء القسم في أي مكان، ونظرا لعدم اكتمال الترتيبات الأمنية التي يحتاج إليها الرئيس، ولذا رأينا القسم هنا، والحكومة ستنطلق إلى عدن والحكومة ستكون في عدن خلال هذين اليومين، وشرعية القسم يجب أن تكون أمام رئيس الجمهورية وقد كان ذلك.
العاصمة المؤقتة
بين الأغبري أن نص اتفاق الرياض واضح لأداء اليمين الدستورية، في اليوم الثالث لتشكيل الحكومة في العاصمة المؤقته عدن، وأضاف ليس هناك أي خلافات ولكن نحن ملتزمون بهذا الموقف بشكل واضح، وحسب ما نص عليه، ودستوريا لا بد من أداء اليمين الدستورية من أجل مباشرة صلاحياتك ومهامك بالوزارة.
وأشار إلى أن أداء القسم جارٍ حاليا الترتيب له مع التنظيم، وعودة الحكومة إلى عدن أمر طبيعي، وتخضع للتشاور مع التنظيم حول هذا الأمر وليس هناك رفض لأداء القسم، ولكن كان الاختلاف على أداء القسم خارج عدن.
التنظيم الوحدوي الناصري:
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حزب سياسي يمني، ذو انتماء قومي عربي، وهو أحد أحزاب تكتل اللقاء المشترك.
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