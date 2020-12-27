اليمن: جرائم الحوثيين بحق المدنيين نهج يومي

سيف اليزيد - الرياض (وكالات) قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن ‏جريمة قتل أحلام العشاري وجنينها وترويع أطفالها الأربعة من قبل مشرف حوثي في مديرية «العدين» بمحافظة إب، ليست حالة فردية أو حادث عرضي.

وأكد الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن «هذه الجريمة المروعة تختزل مأساة الملايين من نساء وأطفال اليمن في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وتكشف عن سياسة ونهج وسلوك يومي لميليشيات تبطش بالمدنيين بهدف إرهابهم وإخضاعهم لمشروعها الإمامي وامتدادها الفارسي». وأوضح الإرياني، ‏أن «مشهد طفلي العشاري وهما يتشبثان بجثمان والدتهم التي قتلتها ميليشيات الحوثي منتظرين أن تصحوَ لتحضنهم من جديد، يحكي تفاصيل جريمة قتل مروعة يهتز له الضمير الإنساني، لكنها لم تلفت انتباه المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لإدانتها وإنصاف ضحاياها».

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