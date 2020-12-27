مليشيات إيران تعبث بالعراق.. كتائب حزب الله تهدد الكاظمي بتقطيع أذنيه!

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عناصر من ميليشيا حزب الله العراقي
وجهت مليشيا حزب الله العراقي التابعة لإيران، السبت، تهديدات إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشكل مباشر.
ودعت مليشيا حزب الله في العراق، الكاظمي، ان لايختبر صبرها، معتبرة أن الوقت مناسب جدا لتقطيع أذني الكاظمي واهانته لتجعله كالماعز، حسب وصفها.
وقال المتحدث باسم الكتائب أبو علي العسكري، إن المنطقة تغلي على صفيح ساخن، وان احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو مايستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو بان لانكون الطرف البادئ لها.
ودعا العسكري، “كاظمي الغدر” أن “لا يختبر صبر المقاومة بعد اليوم، فالوقت مناسب جدا لتقطيع “أذنيه كما تقطع آذان الماعز، ولن تحميه حينها الاطلاعات الإيرانية، ولا الـCIA الأمريكية، ولا المزايدين على مصلحة الوطن!!!
ياتي هذا فيما أعلن الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، انتهاء الأزمة بين حركته والحكومة الاتحادية على خلفية اعتقال قيادي بالعصائب.
وقال الخزعلي في تغريدة على “تويتر” إن “ماحصل من إعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي بتهمة كيدية جرت معالجته بالعقل والحكمة!!
وأردف قائلا “نجدد إلتزامنا بالدولة ومؤسساتها وفي نفس الوقت نؤكد حق المقاومة في إنهاء تواجد القوات العسكرية الأميركية مع الحفاظ على هيبة الدولة بعدم إستهداف البعثات الدبلوماسية
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