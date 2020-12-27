من هو الشخص “المثير للاهتمام” المرتبط بتفجير مدينة ناشفيل الأمريكية؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2020 10:06 مساءً

قال مراسل شبكة بي أس نيوز، جيف بيغز، في تغريدة السبت، إن السلطات الأمنية حددت الشرطة رجلا يمتلك عربة “أر في” كارافان شبيهة بتلك التي انفجرت في وسط مدينة ناشفيل صباح عيد الميلاد، على أنه شخص “مثار اهتمام” يمكن يساعد في التحقيق في القضية.

وقالت مصادر متعددة، بحسب بيغز ، فإن الشخص، مثار اهتمام الشرطة، هو كوين وارنر، 63 عاما، يعيش في منطقة ناشفيل، مضيفا في تغريدة، أن وارنر لديه طراز آر في، مشابه لكارافان ناشفيل.

وقال المسؤولون في مدينة ناشفيل، في مؤتمر صحفي السبت، إنهم لم يتمكنوا من تأكيد هوية الجاني، مشيرين إلى أن أكثر من 500 بلاغ متعلق بالقضية، وصلت إلى الشرطة منذ حصول التفجير.

وهز انفجار قوي، صباح الجمعة، مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية، في فعلٍ يبدو “متعمداً”، وفق شرطة المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

ووقع الانفجار الساعة 06,30 حسب التوقيت المحلي، مسفراً عن أضرار مادية كبيرة في واجهات المحلات القريبة.

واقتلعت أشجار من مكانها فيما اندلعت النيران بسيارتين على الأقل، إحداهما مرتبطة بالانفجار وفق الشرطة.

وشعر السكان بالانفجار على بعد كيلومترات من مكان وقوعه. وقالت الشرطة في تغريدة إن الانفجار “يبدو ناجماً عن فعل متعمد”.