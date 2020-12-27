عواقب وخيمة.. بايدن يحذر من كارثة إذا لم يوقع ترامب على حزمة الإنقاذ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2020 10:05 مساءً

حذّر الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، السبت، من “عواقب وخيمة” إذا استمر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في تأخير توقيع خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الكونغرس لمواجهة تبعات كوفيد-19.

وألقى ترامب بظلال من الشك الأسبوع الماضي على حزمة مساعدات طال انتظارها فيما يتحضر ملايين الأميركيين لخسارة طلباتهم المقدمة ومواجهة الطرد.

وطالب ترامب المشرعين بزيادة قيمة الشيكات المرسلة إلى الأميركيين الأكثر ضعفا من 600 إلى 2000 دولار.

وقال بايدن إنّ “عدم تحمل هذه المسؤولية له عواقب وخيمة. اليوم، سيفقد حوالى 10 ملايين أميركي إعانات التأمين ضد البطالة”.

وبعد أشهر من المناقشات والجدل الحزبي وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، توصل المشرعون إلى اتفاق على حزمة تدابير تتضمن شيكات دعم للعائلات التي كانت من الأكثر تضررا، ومساعدات للشركات والمدارس، فضلاً عن إعانات بطالة بقيمة 300 دولار في الأسبوع.

وتبادل الديمقراطيون والجمهوريون لأشهر الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة الثانية للمساعدات، والتي تأتي بعد حزمة أولى مماثلة أقرت في مارس وبلغت قيمتها 2,2 تريليون دولار.

وتتضمن خطة الإغاثة توزيع 600 دولار أميركي للشخص الواحد، وتشمل هذه المدفوعات معظم الأميركيين، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية لملايين الأشخاص الذين طردوا من العمل أثناء الجائحة.