هنغاريا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تطلق عملية التلقيح ضد كورونا

وحسب وكالة الأنباء المجرية “إم طي إي”، فقد تم إعطاء اللقاح الأول، الذي طورته شركتا “بفيزير” و”بيونتيخ”، لكبار العاملين في المستشفيات في العاصمة بودابست، مشيرة الى أن الدفعة الأولى من الجرعات ستسمح بتلقيح 4875 شخصا.

وبدأت عملية التلقيح في هنغاريا قبل يوم من بداية عملية التلقيح الجماعية في دول أخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا والبرتغال وإسبانيا.

وسيكون التلقيح الجماعي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 450 مليون شخص، خطوة حاسمة في إنهاء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، وتسبب في تراجع مؤشرات الاقتصادات و الأعمال.

وسجلت هنغاريا حاليا 315362 حالة إصابة بـ”كوفيد- 19″، و8951 حالة وفاة بسبب الوباء.