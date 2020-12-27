السلامي: عيننا علی كأس العرب والاصابات فرضت التفكير في البداٸل

عبر جمال السلامي عن سعادته بالفوز علی شباب المحمدية لحساب منافسات الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية بفضل هدف المهاجم سفيان رحيمي.

وقال السلامي ان نقاط المباراة مهمة جعلت فريقه في الصدارة، مبرزا أن المواجهة كانت فرصة لاشراك لاعبين اخرين.

وشدد السلامي علی كون الرهان منصب علی المنافسات الـ 3 خاصة كأس العرب أمام الاسماعيلي المصري.

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