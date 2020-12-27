شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 146.5 ألف إصابة مؤكدة و 1692 وفاة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 12:56 صباحًا, 27 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 146,512 إصابة مؤكدة و 1,692 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 18,730,806 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 329,592 حالة وفاة.

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