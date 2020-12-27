شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف إصابتين بسلالة كورونا الجديدة في كندا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن مسؤولو الصحة في إقليم أونتاريو الكندي أمس السبت، ظهور إصابتين مؤكدتين بسلالة فيروس كورونا الجديدة، التي اكتشفت لأول مرة في المملكة المتحدة.
والحالتان لزوجين في جنوب أونتاريو ليس لهما تاريخ سفر معروف أو تعرض أو مخالطة لمريض بكوفيد-19.
تزامن اكتشاف الحالتين مع قرار فرض إجراءات العزل العام بالإقليم أمس.
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