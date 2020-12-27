شكرا لقرائتكم خبر عن 1652 إصابة جديدة بكورونا و41 وفاة في تونس والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية, 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 41 حالة وفاة. وأوضحت الصحة التونسية في بيان أمس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 130,230 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4,426 وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر 1652 إصابة جديدة بكورونا و41 وفاة في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.