صحيفة: معمرة عمرها 101 سنة أول من تلقى اللقاح ضد كورونا في ألمانيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أصبحت معمرة عمرها 101 عام أول متلق للقاح "بيونتيك - فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، حسبما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم السبت.
وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة التي تقيم في دار لرعاية المسنين في ولاية ساكسونيا - أنهالت، تلقت التطعيم باللقاح المذكور إلى جانب مقيمين آخرين وموظفي دار الرعاية.
وسابقا اليوم، وصلت الدفعات الأولى من لقاح "بيونتيك - فايزر" الألماني الأمريكي) إلى ألمانيا حيث سيتم توزيعها بحصص متساوية بين الولايات الفدرالية الـ 16.
ووفقا للخطة الوطنية، تنطلق حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا يوم 27 ديسمبر، مع إعطاء الأولوية لمن هم فوق سن 80 عاما وموظفي دور رعاية المسنين وأعضاء الفرق الطبية الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالفيروس.
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