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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيسي: اتفاق سد النهضة يجب أن يكون ملزما ويحفظ حقوق مصر
الأحد 27 ديسمبر 2020
الخليج 365
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، على "ثوابت موقف مصر، من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة"، مشددا على ضرورة أن يحفظ الاتفاق حقوق مصر المائية.
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، السبت، بشأن مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي، في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري تلقى اتصالا من رئيس جنوب إفريقيا، تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بتلك القضية.
وأضاف أن السيسي أكد خلال الاتصال مجددا على "ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية، من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معربا عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق".
من جانبه، أعرب رامافوزا عن تقديره لـ"جهود مصر" في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية.
كما أكد استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة، "للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية".
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