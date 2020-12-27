شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: مناعة بعد الشفاء من «كورونا» تستمر ثمانية شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت دراسة حديثة إلى أن المناعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد تستمر لفترة قد تصل إلى ثمانية أشهر بعد الشفاء من المرض. ووفقاً للدراسة، فإن الخلايا المنتجة للأجسام المضادة استمرت في الارتفاع لدى المتطوعين في البحث لمدة 150 يوماً، وظلت مرتفعة حتى 240 يوماً، ما يعكس قدرة أجسامهم على محاربة الفيروس لمدة تصل إلى ثمانية أشهر.

وخلصت دراستان أخريان إلى أن المرضى الذين اكتسبت أجسادهم أجساماً مضادة لكورونا، كانت فرص ظهور فحوصهم إيجابية مرة أخرى أقل لمدة تصل إلى ستة أشهر على أقل تقدير. وتعزز هذه النتائج احتمالات نجاح اللقاحات التي تعمل على تحفيز الجسم على إنتاج الأجسام المضادة. وتوصلت دراسة نشرتها مجلة «نيو إنجلاند» الطبية، الأربعاء، إلى أن شخصين فقط من بين 1265 متعافياً من كورونا، أظهرا نتائج إيجابية في فحص كورونا، دون ظهور أي أعراض عليهما.

وأشارت الصحيفة إلى دراسة أجراها المعهد الوطني للسرطان على أكثر من 3 ملايين أمريكي، أظهرت نتائجها أن نسبة لا تتجاوز 0.3% من المتعافين من المرض أصيبوا بالعدوى مرة أخرى، بينما وصلت نسبة العدوى بين من لم يصابوا بها سابقاً إلى 3%.

وعلى النقيض، كانت صحيفة «إندبندنت» البريطانية قد نقلت في أكتوبر، أول وفاة بعد تكرر الإصابة بمرض كوفيد 19، لهولندية (89 عاماً)، تعاني نوعاً نادراً من السرطان.

ويُعتقد أن هذه أول وفاة بعد الإصابة مرتين بالفيروس، وقد سبق لها الدخول إلى المستشفى بعد معاناتها السعال الشديد والحمى، إلا أنها تعافت حتى عودتها بعد شهرين لتلقي العلاج الكيميائي للسرطان لتشعر مرة أخرى بالحمى، والسعال، فضلاً عن صعوبة في التنفس، ما أسفر عن وفاتها بعد أسبوعين.

ولاحظ الأطباء أنه لا توجد أجسام مضادة في دمها على الرغم من إصابتها للمرة الثانية بالمرض، علماً بأن علاجها من السرطان ليس بالضرورة أن يكون هو السبب، بحسب قولهم. وفي هذا السياق، قال باحثون في المركز الطبي بجامعة «ماستريخت» إنه بعد اختبار العينات، تبين أن التركيب الجيني للفيروس في كلتا الحالتين مختلف. وأشاروا إلى أنه من الممكن الإصابة بمرض «كوفيد 19» بمجرد انخفاض الأجسام المضادة وتراجع المناعة.

من جانب آخر، يختبر علماء بريطانيون دواء جديداً يمكن أن يمنع انتقال العدوى إلى شخص مخالط لمصاب بكورونا، ويقول الخبراء إنه يمكن أن يُنقذ أرواحاً كثيرة، وفقاً لصحيفة «الجارديان» البريطانية. ويمنح العلاج بالأجسام المضادة، مناعة فورية ضد المرضى ويمكن إعطاؤه كعلاج طارئ في المستشفيات ودور الرعاية للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس.

ويمكن حقن الأشخاص بالدواء داخل المنازل التي يوجد بها شخص مصاب بكورونا، لضمان عدم تعرضهم للإصابة، ويمكن أيضاً إعطاؤه للطلاب منعاً لانتشار الفيروس ضمن صفوفهم. وقالت الدكتورة كاثرين هوليهان عالمة الفيروسات في مستشفيات جامعة كوليدج لندن التي تقود دراسة تسمى «ستورم شيسر»، تختص بالدواء: «إذا استطعنا إثبات أن هذا العلاج فعال ويمنع الأشخاص المخالطين من الإصابة، فسيكون ذلك مهماً جداً في جهود محاربة الفيروس».

ويتم تطوير الدواء بالتعاون بين مستشفى الجامعة وأسترازينيكا، وهي شركة الأدوية التي صنعت بالتعاون مع جامعة أكسفورد، لقاحاً مضاداً لكورونا، من المتوقع أن توافق عليه وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية للاستخدام في بريطانيا الأسبوع المقبل.

ويأمل العلماء أن تظهر التجربة أن مزيج الأجسام المضادة يحمي من فيروس كورونا لمدة تتراوح بين ستة و12 شهراً. ويحصل المشاركون في التجربة عليه على جرعتين، وإذا تمت الموافقة عليه فسيتم اختباره على شخص مخالط لمصاب خلال ثمانية أيام سابقة.

وقد يصبح الدواء متاحاً في مارس أو أبريل إذا تمت الموافقة عليه من قبل السلطات الصحية بعد مراجعة الأدلة من الدراسة، وتشمل التجربة العديد من المستشفيات البريطانية، و100 مكان آخر على مستوى العالم. (وكالات)