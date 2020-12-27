شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية طبقاً لـ«اتفاق الرياض» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أدت الحكومة اليمنية الجديدة، أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد أسبوع من إعلان تشكيلها، طبقاً ل «اتفاق الرياض». وأعلن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن المسؤولية ثقيلة ولكن سنعمل بشكل جماعي والنجاح للجميع، وسط تفاؤل بأن تكون هذه الخطوة بداية جيدة لعام جديد.

وفي كلمته، عقب تأدية الحكومة اليمين الدستورية طلب هادي من حكومته عقد أول اجتماعاتها في مدينة عدن، وأن تعمل على معالجة القضايا الاقتصادية، وتوحيد الأجهزة الأمنية.

وشدد هادي، «على أهمية أن تتحرك الحكومة كفريق واحد وبرنامج واحد وهدف واحد يمثل طموحات الشعب ويؤسس لمرحلة جديدة تلغي كل آثار الماضي».

وأضاف أن الحكومة معنية بمتابعة ما تبقى من استحقاقات «اتفاق الرياض» وخاصة في الجانب العسكري والأمني بما في ذلك استكمال الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت إطار وزارة الدفاع والمكونات الأمنية تحت إطار وزارة الداخلية وفقاً للاتفاق، وجعل العاصمة المؤقتة عدن أولاً خالية من كافة الوحدات العسكرية وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها، وتوجيه الجهود لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإنهاء الانقلاب.

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك إن المسؤولية ثقيلة ولكن سنعمل بشكل جماعي والنجاح للجميع». وأضاف أن «كل عضو في الحكومة مستشعر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعاً وسنعمل على تجاوز التحديات في مختلف المجالات».

وبعد أداء اليمين الدستورية، يدخل اليمن مرحلة جديدة تعمل خلالها الحكومة الحديدة على توحيد الجبهة الداخلية ضد الانقلاب الحوثي الذي يسيطر على صنعاء منذ 2014.

وحظي إعلان الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة عبدالملك والانتهاء من تنفيذ الشق السياسي والعسكري من «اتفاق الرياض»، بترحيب خليجي وعربي ودولي مع إشادات بجهود السعودية في رعاية الاتفاق ومتابعة تنفيذه.

ويأتي إعلان الحكومة وسط تفاؤل واسع بأن تؤدي عودتها إلى عدن لوضع حد لتهاوي الاقتصاد وتحسين الخدمات وبناء المؤسسات وحشد الجهود لاستكمال مواجهة الانقلاب الحوثي، ويعد يمنيون هذا الإعلان الثمرة التي خرجوا بها من عام 2020.