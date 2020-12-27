شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التركي يهدد الجيش الوطني الليبي من طرابلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت تركيا مجدداً، على خط الأزمة الليبية، مع وصول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلى طرابلس، أمس السبت، في زيارة لم يعلن عنها سابقاً، تعيد هذا البلد لمشاهد الحرب، خصوصاً بعدما هدد بالتصدي لأي تحرك للجيش الوطني الليبي، في وقت رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مشيرة إلى أن عملية التبادل بين قوات حكومة الوفاق والجيش الليبي جرت بجهود ومساعٍ حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء.

وشدد وزير الدفاع التركي، الذي وصل إلى طرابلس، بصحبة ضباط عسكريين كبار لتفقد وحدات تركية، خلال لقائه، رئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، على أن بلاده ستدعم «الوفاق» ضد أي تحرك للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

ورافق آكار، في زيارته، رئيس الأركان يشار غولر وقادة في الجيش، وبررت سلطات أنقرة بأنها لتفقد وحدات تركية في ليبيا.

وقالت أوساط متابعة إن الوزير التركي يحمل خطاب حرب، وأن زيارته تعمل على تصعيد محاولات أنقرة لإجهاض المساعي الدولية لإحلال السلام في ليبيا، فضلاً عن محاولته حشد أكبر مكاسب سياسية واقتصادية ممكنة لأنقرة على أنقاض البلد العربي الذي يغرق في الفوضى منذ سنوات.

وتأتي الزيارة بعد أن أقر البرلمان التركي تمديد انتشار القوات التركية 18 شهراً في ليبيا، كما تزامنت مع تحشيدات للميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» غربي مدينة سرت الساحلية.

وكشفت مصادر ليبية، عن أن الوزير التركي غيّر وجهته بصورة مفاجئة من قاعدة «الوطية» إلى مطار معيتيقة، في آخر لحظة.

وتأتي الزيارة المفاجئة بعد أن دعا حفتر، قوات الجيش إلى طرد القوات التركية من ليبيا؛ لإنهاء الحرب في بلاده.

وأكد حفتر في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لاستقلال ليبيا الخميس، أنه «لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة»، كما أكد أنه «لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلماً وطوعاً أو بقوة السلاح». وأضاف: «إن تركيا مستمرة في التحشيد للحرب».

من جهة أخرى، وصف بيان صادر عن البعثة الأممية، ليل الجمعة/السبت، عملية تبادل الأسرى بأنها نجاح كبير، وحث الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ 23 أكتوبر 2020 في جنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق.

ونقلت تقارير إخبارية عن مصادر خاصة، لم تسمها، القول إن عملية تبادل المحتجزين جرت في وقت سابق من يوم الجمعة بمنطقة الشويرف (غرب البلاد) بإشراف عدد من القادة الميدانيين وحكماء وأعيان من الزاوية وصبراتة والزنتان. وأشارت إلى إطلاق 33 محتجزاً من قوات القيادة العامة للجيش الوطني مقابل 15 محتجزاً من قوات «الوفاق» ينحدر أغلبهم من مدن الزاوية وصبراتة وطرابلس وصرمان وتاجوراء. (وكالات)