شكرا لقرائتكم خبر عن ربط التعليم بوظائف المستقبل غير صحيح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: محمد إبراهيم

أكد الدكتور منصور العور رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، أن ربط التعليم بوظائف المستقبل، تصور «غير صحيح»؛ إذ ينبغي ربط التعليم بالمهارات التي يكتسبها الدارس خلال تعليمه.

وقال في حوار مع ”الخليج 365”، إن الاستراتيجيات المنبثقة من رؤية الجامعة، تركز على تخريج رواد أعمال المستقبل، لا طلاب وظائف؛ إذ إن الفارق بينهما كبير، فأحدهما يعول على الحكومة؛ لتأمين فرصة عمل له، فيما يؤمن الآخر فرصة عمل لنفسه، وللآخرين.

وأوضح: إن «نظرية الألعاب» أداة فاعلة؛ للكشف عن المواهب والقدرات وعقول الإبداع؛ إذ تستهدف تخريج كفاءات تتمتع بمواصفات تحاكي 5 مخرجات رئيسية تضم: «التميز العلمي، والاستعداد للابتكار والقدرة على التحليل، والبحث العلمي، والقدرة على التواصل مع الغير والعمل ضمن الفريق، وتسمى ب«المهارات الناعمة» اللازمة للانخراط في قطاع الأعمال، وأخيراً الاعتزاز بالهوية الوطنية والشعور بالانتماء»، وتالياً تفاصيل الحوار:

تحديات المرحلة الراهنة

في رده على سؤال حول تحديات المرحلة الراهنة، وأبرز المقترحات التي تجسّد ملامح المستقبل في التعليم الجامعي وارتباطه بسوق العمل، أكد الدكتور منصور العور أهمية التركيز على تخريج كفاءات تجمع بين المعارف والمهارات؛ إذ إن التركيز على إكساب الخريج المعارف فقط، يعوق مستقبله المهني، والمهارات تعني مدى قدرة الإنسان على وضع ما تلقاه من معارف في أحد فروع العلم موضع التنفيذ أو تطبيقها على الواقع العملي.

وقال: «لا قيمة لتعليم يركز على المعارف من دون المهارات؛ إذ يحرم صاحبه العثور على مكان له في سوق العمل؛ إذ إن الخريج الذي يفتقر القدرة على تطبيق ما تعلمه في الواقع العملي، يفتقد بالضرورة المهارات اللازمة لممارسة العمل، ويتعذر عليه الحصول على فرصة عمل مناسبة في مجال دراسته.واقتراح تطوير العملية التعليمية؛ بحيث يجمع الخريج بين المعارف والمهارات، معتبراً أن العبرة بالمهارات لا بالشهادات والخريج يكتسب المهارات أثناء ممارسة الوظيفة، أقاويل باطلة لا قيمة لها، فإذا افتقد الخريج المهارات في مجال التخصص، يصعب عليه إيجاد وظيفة، أو تأسيس مشروعه الخاص؛ إذ إن ممارسة المهنة تصقل مهارات الخريج، ولا توجدها من العدم.

المخرجات ووظائف المستقبل

ويرى في إجابته عن سؤال حول التحديات التي تواجه حكومات العالم عموماً، والإمارات على وجه خاص في مجال وظائف المستقبل، أن التعليم فرس الرهان في مضمار تأهيل الأجيال الجديدة لمواجهة تحديات لا نعلم ملامحها بدقة، موضحاً أن التغيرات المتسارعة تشكل صعوبة، ولم يعد بإمكان الجامعات التغاضي عنها، والمحافظة على الأساليب النمطية التقليدية في التعليم لأداء هذه المهمة.

وترى الجامعة ضرورة إعادة هندسة مستقبل التعليم؛ لتوفير تجربة تعليمية فريدة كفيلة بتخريج أجيال ترتقي إلى التحديات الراهنة والمستقبلية، وتنادي بمبادئ مهمة مثل: التعليم من أجل المهارات، والتعلم مدى الحياة، التي من شأنها جعل مهمة تأهيل الخريجين ممكنة لالتحاقهم بوظائف لم توجد بعد. وأكد أن الجامعة تصدّت لتلك المهمة بتضمين أساليب تعليم جديدة تضع الدارس في بيئات ذات شروط مماثلة لشروط بيئة الأعمال وسوق العمل؛ إذ إن مواجهة تحديات المستقبل تتطلب التركيز على إحداث تغيير جوهري في التعليم، بما يسمح لمؤسسات التعليم بالمساهمة في ترجمة الرؤية الوطنية للاستراتيجيات والمشاريع الحكومية.

التوجه الاستراتيجي

وفي إجاباته عن سؤال حول وظائف المستقبل المتوقعة وجهود الجامعة في إعداد مخرجاتها، قال العور: إن التوجه الاستراتيجي للجامعة يواكب التوجهات الوطنية التي تضم استراتيجيات كبرى مثل: وثيقة الخمسين التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي نصت على تحويل الجامعات الوطنية والخاصة إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة تحفز الطلاب على الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.

وطرحت الجامعة برامج ومساقات أكاديمية في ريادة الأعمال، ومبادرات تشمل مركز ريادة الأعمال، ضمن منظومة تعليمية مبتكرة ومتطورة من شأنها تعزيز الطاقات والكفاءات الشابة في ريادة الأعمال، وتوجيههم ومتابعتهم بعد تخرجهم، فضلاً عن تعزيز الشراكات المثمرة مع نخبة الجهات الوطنية والعالمية؛ لإحداث نقلة نوعية في تأهيل الخريجين.

فكر خارج الصندوق

وأوضح أن تخصصات الجامعة الأكاديمية، تجسد فكر خارج الصندوق، ومساقات تحررت من التقليدية والمألوف، ونرى ذلك في برامج: إدارة الأعمال والجودة، والتعليم، والرعاية الصحية والبيئة التي تم تصميمها لتحاكي المستقبل وحاجات مجتمع الأعمال في الإمارات والعالم.

وتجد في باقة برامج الجامعة تخصصات تركز على الابتكار والتغيير، وبرامج أكاديمية ومهنية لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لا نظير لها في الجامعات الأخرى، فضلاً عن توظيف التقنيات الحديثة في التعليم، التي رافقت بدايات الجامعة، في سياق مهمتها نحو إعادة هندسة خريطة التعليم العالي عربياً وعالمياً، ومن هنا كان التركيز على غرس مفاهيم التعليم الذكي، انطلاقاً من مكانة الجامعة كأول نواة لهذا النوع من التعليم عربياً.

ممارسة المهن

وأكد فيما يخص الخطط التي وضعتها الجامعة لتأهيل الخريجين للمستقبل، اهتمام الجامعة الذي لا يتوقف عند إكساب الخريجين المعارف فحسب؛ بل ترافقها المهارات اللازمة أيضاً، لممارسة المهن التي تتناسب وتخصصاتهم العلمية؛ حيث تتبنى الجامعة ضمن أهدافها الإستراتيجية التعليم من أجل المهارات، وامتداد تواصلها مع الخريجين بعد الانتهاء من الدراسة، لتزويدهم بالمعارف والمهارات، التي تناسب مسيرتهم المهنية، وتأكيداً على مبدأ التعليم مدى الحياة.

وحول نجاحات الجامعة التي أسهمت في خلق مفاهيم جديدة للخريجين وفق المتغيرات والاجتياحات المستقبلية، أفاد بأن الجامعة نجحت في تسخير أحدث مبتكرات التكنولوجيا، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتقنية «بلوك تشين» ونظرية الألعاب في العملية التعليمية، التي تعد أحدث الإنجازات في تسخير التقنيات المتقدمة في خدمة التعليم العالي؛ إذ حولت الأنظمة وخدمات الجامعة إلى خدمات وأنظمة سحابية.

والواقع أن مستقبل التخصصات واستحداث برامج أكاديمية جديدة يأتي في رؤية الجامعة ضمن منظومة أوسع تشمل الدارسين وهيئة التدريس والمناهج وبيئة التعليم ذاتها، وهذه المنظومة تطلبت تغييراً جذرياً في أركان العملية التعليمية وأساليب التعلم؛ لتوفير بيئة محفزة على الابتكار والإبداع والتميز ضمن مرافق ذكية تتسم بمزايا تفاعلية ومستدامة وإبداعية.

آثار الجائحة

وأوضح في تعليقه على آثار جائحة كورونا على منظومة العلم، وكيف كانت سبباً أساسياً في تمكين التكنولوجيا في القطاعات الحيوية لاسيما التعليم، أن كوفيد 19 مكن التكنولوجيا، وأفرز أنواعاً جديدة للتعليم، الذي لم يكن بمنجى من الآثار السلبية للجائحة؛ إذ اضطرت دول حول العالم لإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، فأصبح مئات ملايين الطلاب خارج المدارس والجامعات.

والتعليم التقليدي عجز عن مواجهة التحديات الجديدة، ليحل التعلم عن بُعد، بديلاً لضمان استمرارية التعليم، ولكن تبقى عدة دول عالمية غير قادرة على تطبيقه، بسبب ضعف موارد التقنية، وعدم توافر الكوادر التدريسية المؤهلة.

مخرجات التعليم بالألعاب

ولم يكن لدي الجامعة أي مشكلة في تواصل العملية التعليمية من دون توقف، لاسيما أنها تعد في طليعة مؤسسات التعليم عالمياً في توظيف وتطويع وتسخير التكنولوجيا الذكية في خدمة التعليم، ولديها أساتذة وخبراء من رواد التعليم الذكي، وخبرة طويلة في التعليم الذكي، ووسط هذه الأجواء الصعبة أعلنت الجامعة استعدادها لتأهيل جميع المعلمين ليتمكنوا من التعليم عن بُعد من دون أي مقابل مادي، وبدأنا أيضاً تطبيق استراتيجية «الإمارات تُعلم العالم».

وشرح أهم مخرجات نظام التعليم بالألعاب الذي تطبقه الجامعة، وتأثيره على رحلة تعلم الدارسين وتأهيلهم لسوق العمل؛ إذ أكد أن الجامعة، تبنّت نظرية «الألعاب في التعلم» تركيزاً على توظيف وتطويع التكنولوجيا؛ لتطوير المنظومة التعليمية، وابتكرته كوسيلة لإحداث تغيير إيجابي في الحياة الأكاديمية للدارس، استناداً إلى أدوات تعليمية جديدة تحاكي المستقبل. وأوضح: إن المتعة والتشويق يعدان السمة الأبرز ل«نظرية الألعاب في التعلم» التي تجعل التعلم تجربة متكاملة على صلة أكبر بالمستقبل باستخدام الألعاب الإلكترونية، من دون المساس بالأهداف الجوهرية للعملية الأكاديمية والتعليمية أو التقليل من مستوى التقييم، وتوفر نظاماً متكاملاً لخلق بيئة تعليمية تتسم بالتفاعلية.

