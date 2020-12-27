شكرا لقرائتكم خبر عن المدفع يحفز تايكواندو الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى علي بن سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي يرافقه المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية، أبطال فريق التايكواندو خلال تدريباتهم والذي يستعد لخوض بطولة الإمارات المفتوحة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة النادي بالنتائج الجيدة التي يحققها فريق التايكواندو وسيطرته على البطولات، مثنياً على أداء المنظومة من جهاز إداري وفني ولاعبين، مبيناً أن النادي يفخر بهذه الإنجازات ويطمح لإضافة المزيد.

من جانبه، بيّن المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري أن زيارة رئيس مجلس الإدارة وتفقده لتدريبات التايكواندو يعد حافزاً ويشكل دعماً معنوياً كبيراً للفريق وهو مقبل على بطولة مهمة في افتتاحية الموسم.

وأشار الهاجري إلى أن نادي الشارقة يمتلك لاعبين أبطالاً في كافة منتخبات الدولة للألعاب الفردية وأبطال التايكواندو يسيطرون على تشكيلة المنتخب.