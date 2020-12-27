شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة للشطرنج يدعم مرضى الزهايمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مبادرة مجتمعية خاصة بكبار السن بالتعاون مع أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، عبر برنامج تعليمي خاص للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

وتم تقديم الحصص التدريبية في قاعة الشارقة بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج (مجموعة من 5 إلى 10 أشخاص مع مراعاة التباعد وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية)، أسبوعياً كل ثلاثاء من الساعة ال10 حتى ال12 صباحاً (مرتين في الشهر)، لمدة ثلاثة أشهر، ويتم تقديم الدروس مجاناً.

ويشرف على تنفيذ البرنامج الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي، والمحاضر الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس غريفاس، والمدرب الدولي الفلبيني مارلون كونان، وأمين المكتبة حافظ النابلسي.