شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي والكتبي بطلا تمهيدي ماراثون الهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق سلطان سالم الشامسي، ويحيى علي سعيد الملعاي الكتبي، الريادة في الشوطين اللذين أقيما ضمن السباق التمهيدي الثاني للنسخة السادسة من ماراثون اليوم الوطني للهجن الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسيقام بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة في شهر يناير/المقبل.

بلغت مسافة السباق هذه المرة 6 كيلومترات، مقارنة بالسباق التمهيدي الأول الذي كانت مسافته 4 كيلومترات، وذلك مع ارتفاع نسق التحضيرات ترقباً للسباق الرئيسي في شهر يناير المقبل.

وفي الشوط التمهيدي الأول لفئة تحت 30 سنة شارك نحو 46 متسابقاً، وتفوق فيه سلطان سالم الشامسي على متن المطية «لطام»، قاطعاً المسافة بزمن وقدره 10,34,36 دقيقة، وجاء خلفه عبدالله محمد الكتبي على متن «شاهين»، وسعيد محمد العصري الخبيلي على متن «مبشر».

أما في الشوط التمهيدي الثاني لفئة فوق 30 سنة فقد شارك 11 متسابقاً، إلا أن يحيى علي سعيد الملعاي الكتبي واصل تفوقه على متن المطية «الرماس» بعدما كان حقق المركز الأول في السباق التمهيدي الأول أيضاً، وجاء ثانياً سعيد بن غنيم الكتبي على متن «الاتحادي»، وثالثاً خميس علي الكتبي «شقيق يحيى» على متن «منحاش».

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن نجاح السباق التمهيدي الثاني لماراثون اليوم الوطني، على خطى السباق التمهيدي الأول الذي أقيم في الشهر الماضي، والمنافسة القوية بين المشاركين من شأنها أن ترفع درجة الترقب للسباق الرئيسي لماراثون اليوم الوطني الذي سيقام خلال الشهر المقبل.ww.hhc.gov.ae