شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على: نعمل بشعار "برلمان بمفهوم مختلف" وهدفنا الوطن والمواطن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن برلمان 2020 يمثل عرس فى السياسة والديمقراطية تنوع بين كافة الأيدولوجيات، فعلى سبيل المثال تنسيقية شباب الأحزاب تضم 27 حزبا، وهذا يعنى أن هناك تنوع سياسى وحزبى كبير على صعيد مختلف الهيئات والمؤسسات.

وتابعت على في تصريحات لـ"الخليج 365": "الحقيقة الجميع تحت القبة بيكمل بعض مهما اختلفت الأيديولوجيات والأفكار والأحزاب ، الجميع متفق على مصلحة الوطن وإعلاء المصلحة الوطنية والعامة للدولة المصرية، ولكن كل حزب وفقا لأرائه وأيدولوجية المختلفة، للصالح المجرد للدولة المصرية، وأنه من ضمن نواب التنسيقية نواب سابقين، والتنسيقية عقدت العديد من التدريبات للوقوف على معرفة كافة الأدوات الرقابية وكيفية استخدامها وتوقيت تفعليها ".

وتابعت:" تفعيل الإستجواب، لابد أن يتم استعماله فى محله حتى لا يفقد معناه، والدور الحقيقية يتمثل فى إعلاء المصلحة العامة للوطن والمواطن فى آن واحد، والعمل بين السلطة التنفيذية والتشريعية بمبدأ التكامل فى الرقابة والتشريع وتفريغ الثغرات، ولكن فى حالة وجود ما يستدعى التقدم باستجواب نواب التنسيقية على أهب الاستعداد لدراسة هذه المسألة، وأن شباب التنسيقية لن يتحدثوا من اجل الكلام وأنهم يرفعون شعار برلمان بمفهوم جديد، ولن يكون هناك حديث لمجرد الكلام فقط.