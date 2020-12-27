شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يلاحق أعضاء مجلس النواب الجديد بعد انتهاء الانتخابات..إصابتان وحالتى وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلاحق فيروس كورونا أعضاء مجلس النواب الجديد الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فمنذ إجراء الانتخابات وحتى الآن وقبل انعقاد الجلسة الاقتتاحية للمجلس، أصيب أكثر من عضو، وتسبب الفيروس فى وفاة نائبين هما النائب جمال حجاج بدائرة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، والنائب اللواء حسن عيد بمحافظة السويس.

وأعلنت الدكتورة غادة كمال قنديل، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، اليوم السبت، إصابتها بفيروس كورونا، وقالت صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن النائبة تخضع للعزل المنزلى وبروتوكول وزارة الصحة.

وأكملت الصفحة الرسمية للنائبة غادة قنديل: "دعواتكم لنا بتمام الشفاء العاجل، ونعدكم أننا مستمرين فى التواصل مع أهل الدائرة الكِرام".

ومنذ يومين، أعلن النائب ضياء داوود، نائب دمياط، الفائز في انتخابات مجلس نواب 2020، إصابته بفيروس كورنا.

وخلال ساعة متأخرة من مساء الجمعة، توفى حسن عيد، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد 24 ساعة من وفاة زوجته، التى توفت أمس الأول الخميس، حيث أصيب النائب حسن عيد، بفيروس كورونا هو وزوجته، وتم دخولهما العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة، منذ نجاحه في انتخابات مجلس النواب، وتوفيا إثر الإصابة بالفيروس.

وكان النائب حسن عيد، خاض انتخابات مجلس النواب الأخيرة علي المقعد الفردى لحزب مستقبل وطن وفاز في جوله الإعادة.

وفى يوم 28 نوفمبر 2020، توفى الدكتور جمال حجاج، الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، رئيس هيئة التأمين الصحى بالقليوبية، وأعلنت محافظة القليوبية، وفاة النائب داخل قسم عناية القلب بمستشفى بنها للتأمين الصحى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد توقف عضلة القلب وفشل محاولات الأطباء في إنقاذه.

ونشر الدكتور جمال حجاج، فى وقت سابق، على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، إعلان إصابته بفيروس كورونا، قبل ساعات من إعلان فوزه بانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى ببنها وكفر شكر بالقليوبية، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما أستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، أهالينا الأعزاء بدائرة بنها وكفر شكر ..أتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير والعرفان لما قدمتموه لي ولزملائي في التحالف والخروج للتصويت لنا باكتساح كما كان ظاهرا خلال يومي الاستحقاق الانتخاب".