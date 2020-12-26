أكادير.. خلاف بين شابين خلال جلسة خمرية يتحول لجريمة بشعة

اهتزت ساكنة مدينة ماسة ضواحي أكادير اليوم السبت، على وقع جريمة بشعة، بعد العثور على جثة شخص في عقده الثالث، وعليها آثار طعنات.

وحسب مصادر “اليوم 24” فإن الشاب الثلاثيني “الضحية”، تعرض لمجموعة من الطعنات بواسطة آلة حادة بمناطق مختلفة من الجسم من صديق له بعد خلاف خلال جلسة خمرية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه فور علمها بالخبر، انتقلت مصالح الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي أكادير.

هدا وتمكنت مصالح الدرك الملكي من توقيف المشتبه فيه بعدما سلم نفسه مباشرة بعد الحادث حيث تقرر إيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية رهن البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة في محكمة الاستئناف بأكادير.