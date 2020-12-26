نتنياهو: وفد مغربي يزور “إسرائيل” هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بأن وفدا مغربيا سيزور إسرائيل هذا الأسبوع “لتعزيز العلاقات”.

وقال نتنياهو في فيديو على “تويتر” وصف خلاله المحادثات مع العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الجمعة: “اتفقنا على أن يأتي الوفد المغربي إلى هنا في بداية الأسبوع من أجل المضي قدما في كل شيء”.

وسافر وفد إسرائيلي إلى المغرب يوم الثلاثاء فيما يخطط الجانبان لإعادة فتح مكتبي الاتصال ولتدشين رحلات جوية تجارية مباشرة.

وسار المغرب على نهج الإمارات والبحرين والسودان في التحرك باتجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما ندد الفلسطينيون بالاتفاقات التي توسطت فيها الولايات المتحدة واعتبروها خيانة لمطلب قديم بأن تنفذ إسرائيل أولا طلبهم المتعلق بإقامة دولة فلسطينية.