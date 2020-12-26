ديربي لندن.. آرسنال يقهر تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز

تمكن فريق آرسنال من حسم ديربي لندن لصالحه بتغلبه على ضيفه تشيلسي 3-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتقدم الغانرز بهدف من توقيع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف لاعب الوسط غرانيت تشاكا الهدف الثاني في الدقيقة 44 اختتم بوكايو ساكا ثلاثية آرسنال بهدف في الدقيقة 56، بينما سجّل تامي أبراهام هدف البلوز الوحيد في الدقيقة 85.

وارتفع رصيد آرسنال إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البريميرليغ، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز السادس.

وشهدت المبارة غياب نجم تشيلسي الدولي المغربي حكيم زياش عن مبارة الدربي بسبب مشكلة عضلية.