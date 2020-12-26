إسبانيا.. تشخيص أربع حالات من السلالة الجديدة لـ “كوفيد-19”

أكدت الحكومة الجهوية لإقليم مدريد، اليوم السبت، اكتشاف أربع حالات من السلالة الجديدة لفيروس “كوفيد-19”.
وأوضح نائب المستشار الصحي بالحكومة الجهوية، أنطونيو ثاباتيرو، خلال ندوة صحفية، أن جميع الحالات المؤكدة تتعلق بأشخاص وصلوا مؤخرا من المملكة المتحدة.
وأضاف أن “المرضى ليسوا في حالة خطيرة.. نعلم أن هذه السلالة تنتقل بسهولة أكبر، لكنها لا تسبب حالات أكثر حدة للمرض”، مشيرا إلى “أنه لا داعي للقلق”.
وأشار ثاباتيرو إلى أنه يجري، أيضا، فحص ثلاث حالات أخرى يشتبه في إصابتها بهذه السلالة البريطانية في إسبانيا، وستكون النتائج متاحة يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.
وكانت إسبانيا منذ يوم الثلاثاء، قد علقت على غرار العديد من البلدان الأخرى، الرحلات القادمة من المملكة المتحدة، باستثناء الإسبان أو المقيمين في إسبانيا.
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