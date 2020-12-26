كان في حالة سكر متقدمة.. إعتقال سائق شاحنة محملة بالمشروبات الكحولية بعد إنقلابها

فتحت مصالح ولاية أمن الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الجمعة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لسائق شاحنة، يبلغ من العمر 37 سنة، ارتكب حادثة سير نتيجة حالة سكر متقدمة وألحق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن السائق المشتبه فيه كان يسوق شاحنة لنقل المشروبات الكحولية بحي النهضة بمدينة الرباط، عندما فقد التحكم فيها وانقلب عند حافة الطريق بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها، متسببا في إلحاق خسائر مادية جسيمة باثنتي عشر سيارة خفيفة كانت مستوقفة بالشارع العام.

وأضاف المصدر ذاته أن التدخل الأمني أسفر عن توقيف سائق الشاحنة الذي كان في حالة سكر متقدمة، كما تم ضبط 12 شخصا كانوا بمسرح الحادثة، عشرة منهم بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، واثنان بسبب الاشتباه في تورطهما في سرقة جزء من الشحنة التي كانت على متن الشاحنة.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم إيداع السائق المتسبب في الحادثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث القضائي، وذلك لتحديد كافة المخالفات والأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.