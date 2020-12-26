شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد تلقي ولي العهد السعودي لقاح كورونا..ارتفاع نسبة المسجَّلين 5 أضعاف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الصحة توفيق الربيعة اليوم "السبت" أن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا شهدت ارتفاع معدل التسجيل لتلقي اللقاح 5 أضعاف .



و قال الربيعة عبر حسابه في "تويتر" : "الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة. وارتفع عدد المطعمين ثلاث أضعاف المعدل اليومي...الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تلقي ولي العهد السعودي لقاح كورونا..ارتفاع نسبة المسجَّلين 5 أضعاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.