شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا.. 261 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت السبت، 261 حالة وفاة بفيروس كورونا نزولاً من 459 في اليوم السابق.



وسجلت إيطاليا أيضاً 10407 حالات إصابة بالفيروس مقابل 19037 حالة في اليوم السابق ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى مليونين و10037 حالة.

وسجلت إيطاليا منذ بدء الجائحة 70909 وفيات، وهو أعلى عدد وفيات في أوروبا وخامس أعلى عدد وفيات في العالم.