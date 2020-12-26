شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: الرقابة ليس معناها تصيد الأخطاء ولكن المطلوب تصحيح المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنوع الحزبي بمجلس النواب لم تشهده الساحة السياسية والنيابية من قبل، حيث يوجد تمثيل لمختلف فئات وشرائح المجتمع المصرى، من الشباب المرأة والشخصيات العامة وأسر الشهداء مما يعطى انطباع أن البرلمان المقبل سيلبى مطالب المجتمع لتمثل أكبر قدر من الفئات به.

وأضاف درويش، أن تمثيل الشباب فى المجالس النيابية كان مطلب هام، وكان هناك مطالب عديدة وخلق أجيال جديدة فى المشهد السياسى، ووجود الشباب سيضفى كثيرا من تلبية الطموحات، وستكون هناك حالة من الحماس الشديدة، لأنهم يريدون إثبات ذاتهم، ونرى ممثلين لجيل الوسط وجيل الشباب وسيكون هناك مزيد من التمثيل خلال المجالس النيابية المقبلة.

وتابع:" بطبيعة الحال دور عضو مجلس النواب يتمثل فى التشريع والرقابة وفى التنسيقية تعمل بشكل مؤسسى، وفيما يخص الرقابة لن تكون بمثابة التصيد للأخطاء بقدر تصحيح هذه الأخطاء، خاصة وأن وجود تقصير أمر طبيعى، ودور مجلس النواب تصحيح المسار، وأعتقد أنه يكون هناك تجاوب كبير بين البرلمان والسلطة التنفيذية".

واستكمل:"الأولويات تحت القبة تتمثل فى العديد من الملفات منها على سبيل المثال، الملف الاقتصادى، المحليات وقانون المحليات سيكون من ضمن الأولويات ، البرلمان الحالي سيكون له دور بعلاقات مصر الخارجية والحفاظ على الحقوق التاريخية لتشكيل حائط صد قوي ضد الهجوم الذي تتعرض له الدولة المصرية، وملف الشباب، وخلال مسيرة العمل داخل البرلمان سيكون هناك العديد من الملفات التي سيتم التطرق إليها.