الأزمي: أجلنا اجتماع برلمان الـ”PJD” بناء على طلب الأستاذ بن كيران وأعضاء آخرون

قال ادريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إنه بعد قرار تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، التي كانت مبرمجة يوم الأحد المقبل، إلى موعد لاحق، وردت عليه تساؤلات من بعض مناضلي الحزب بخصوص سبب التأجيل ومدى احترام مؤسسات الحزب في اتخاذ هذا القرار.

وقال الأزمي في توضيح له، إنه يتفهم ويقدر “حرص مناضلي الحزب على ضرورة احترام المؤسسات وعلى معرفة حيثيات قرارتها”.

وأكد الأزمي، بخصوص مسطرة قرار التأجيل، أنه “تم الحرص على احترام المؤسسات المعنية بالصرامة المعهودة في الحزب، من خلال اتباع نفس المسطرة التي اتخذ بها قرار عقد الدورة الاستثنائية، حيث وبناء على طلب من بعض الأعضاء، ومن بينهم الأستاذ عبد الاله بن كيران، وبعد اتصال بين رئيس المجلس الوطني والأمين العام للحزب، اجتمعت كل هيئة على حدة”.

وشدد الأزمي على أنه “بعد تداول صريح ومسؤول دام ما يناهز ساعتين في اجتماع مكتب المجلس، وثلاث ساعات في اجتماع الأمانة العامة، عبر فيها أعضاء الهيئتين بحرية ومسؤولية إما عن مساندتهم وإما عن معارضتهم لقرار التأجيل، واتخذ قرار التأجيل في النهاية بالأغلبية في كل هيئة، وعليه تم اتخاذ قرار تأجيل الدورة الاستثنائية باتفاق بين مكتب المجلس والأمانة العامة كما سبق واتخذ قرار عقدها”.

وبخصوص أسباب التأجيل، يضيف الأزمي، “فقد تم تقدير أنه وبالنظر للمستجدات والتطورات الأخيرة، فمن الأفضل تأجيل هذه الدورة الى موعد لاحق مناسب، بما يوفر الوقت الكافي والضروري لاستيعاب هذه التطورات، ولإنضاج شروط نقاش هادى ومسؤول داخل مؤسسات الحزب، لما فيه مصلحة الحزب والمصلحة العليا للوطن”.