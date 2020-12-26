الرجاء “ينفرد” بصدارة ترتيب البطولة الاحترافية

انفرد فريق الرجاء الرياضي بصدارة الترتيب العام المٶقت للبطولة الاحترافية عقب تفوقه علی شباب المحمدية بهدف دون مقابل.

وسجل هدف الفوز للفريق الأخضر المهاجم سفيان رحيمي في الدقيقة 32 لحساب المواجهة التي اندرجت ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات البطولة الاحترافية.

ورفع الرجاء رصيده بعد فوز اليوم الی 13 نقطة، في وقت تجمد فيه رصيد شباب المحمدية في 8 نقاط.

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