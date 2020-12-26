شكرا لقرائتكم خبر عن معمرة ذات 101 عام تتلقى اللقاح في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

تلقى كبار السن في مدينة هالبرشتات بولاية سكسونيا أنهالت الألمانية اليوم السبت، اللقاح الخاص بفيروس كورونا قبل يوم واحد من بدء التطعيم على مستوى البلاد.

وتلقت إيديت كويزالا ذات المائة وواحد عام أول تطعيم لكبار السن في مركز كروجر لرعاية كبار السن.

وقال مراقبون إن إيديت كويز تلقت الوخزة بهدوء وابتسامة خلف كمامة الفم والأنف التي كانت ترتديها.

وذكر توبياس كروجر صاحب المركز والمتخصص في شؤون الرعاية أن المنطقة الإدارية كانت قد سألت من قبل عما إذا كان المركز جاهزا لإعطاء التطعيمات للنزلاء أم لا.

وأضاف كروجر: "كل يوم ننتظر فيه هذه التطعيمات هو انتظار زائد عن الحاجة".

ووفقا لكروجر فإن أربعين من نزلاء المركز البالغ عددهم 59 شخصا وعشرة من طاقم العاملين به البالغ عددهم حوالي 40 شخصا كانوا يريدون تلقي التطعيمات، مبينا أنه هو نفسه قبل هذا العرض وتلقى اللقاح وأنه يرى أن التطعيمات مسألة مجدية.

وأضاف كروجر قائلا: "لكنني أتفهم أيضا المخاوف"، مشيرا إلى أن التطعيم الثاني الذي يمثل ضرورة للتحصين ضد الفيروس في منشأته سيتم في الخامس عشر من يناير المقبل.