شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل انخفاضا حادا في إصابات كورونا قبل طرح اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

سجلت سلطات الصحة في فرنسا اليوم السبت 3093 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في تراجع حاد عن 20 ألف إصابة خلال اليومين الماضيين.

لكن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات بسبب كوفيد-19 زاد 82 إلى 24477، في أول زيادة منذ ستة أيام.

وتبدأ فرنسا حملة التطعيم من الفيروس غدا الأحد مع أغلب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وزاد عدد الوفيات بكوفيد-19 في فرنسا 146 ليصل الإجمالي إلى 62573، وهو سابع أعلى عدد وفيات في العالم.