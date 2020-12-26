مَدافع آرسنال تحرق قلاع تشيلسي في ديربي مدينة الضباب

وتلاقى الفريقان في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر في ملعب الإمارات، حيث فاز آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

البداية كانت عند ألكسندر لاكازيت الذي سجل هدف آرسنال الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

ونجح جرانيت تشاكا في مضاعفة النتيجة لصالح أًصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 56 أحرز بوكايو ساكا ثالث أهداف كتيبة مايكل أرتيتا.

وتمكن تامي أبراهام من تسجيل هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 85 والذي أقرت بصحته تقنية الفيديو حيث كان هناك شبهة تسلل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 91 وسددها جورجينيو ولكن الحارس بيرند لينو تصدى لها بنجاح.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز السادس.