غداً.. انطلاق بطولة العراق للمصارعة الحرة للنساء في الديوانية

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للعبة شعلان عبد الكاظم في بيان ان "بطولة اندية العراق ستنطلق يوم غد الاحد على بساط قاعة نادي الرافدين في محافظة الديوانية بمشاركة واسعة من اندية محافظات بغداد والبصرة وكركوك والسمارة والديوانية والسليمانية".و اوضح "ستستمر البطولة لمدة ثلاثة ايام للفئات ( متقدمات و شابات و ناشئات ) لفعالية الحرة ضمن منهاج الاتحاد المركزي الذي يعمل مجلس الادارة على تنفيذه من اجل اختيار المنتخبات الوطنية للاستعداد للاستحقاقات المقبلة".

و اكد عبد الكاظم على "اهمية توزيع نشاطات الاتحاد على المحافظات التي تنتشر فيها قاعدة اللعبة بشكل واسع ومنح المحافظات استحقاقها باحتضان المنافسات وعدم اقتصارها على العاصمة فحسب".

