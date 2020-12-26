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ملتقى في بغداد يناقش قواعد بناء الدولة

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عقدت حركة "بداية"، السبت، ملتقى بحضور نخبة من المختصين في السياسة لمناقشة قواعد بناء الدولة.
وقالت الحركة في بيان لها، إنها "عقدت اليوم بحضور نخبة من السياسيين والمختصيين والمحللين السياسيين، ملتقى بداية للحوار السياسي وقواعد بناء الدولة لاعادة الاعمار السياسي، وناقش المجتمعون قواعد بناء الدولة وفصل الدين عن السياسة لاعادة الاعمار السياسي".

ونقل البيان عن خضر شكري (احد المشاركين) قوله "العراق بلاد الرافدين وليس عراق الحدود التي رسمتها اتفاقية ساسبيكو"، مشيراً الى أن "العراق هو عراق الحضارات مابين النهرين والعصور التي مر بها جميعها عصور بنت العراق واعطته السيادة والقوة".

بدوره قال مشارك آخر، وهو عارف اليعقوبي "كنا نتمنى قبل هذا الوقت العمل على الناخب والمنهاج الذي يصل الى الناخب، حيث ان طبيعة النظام الحالي الانتخابي محلقا عاليا وهو نظام يسمح بالبناء الاجتماعي وضرورة استثمار الاعلام الصادق فيها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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