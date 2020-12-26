إسرائيل تترقب وصول وفد مغربي لبحث التعاون المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تترقب إسرائيل وصول وفد من وزارة الخارجية المغربية، هذاالأسبوع، لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شريط المصور، مساء السبت، إن الوفد المغربي سيصل إلى إسرائيل بداية الأسبوع.

وأشار نتنياهو إلى انه أجرى أمس الجمعة، "مكالمة هاتفية تاريخية مع ملك المغرب محمد السادس، واتفقنا على أن يصل الوفد المغربي إلى إسرائيل في بداية الأسبوع بهدف دفع كل الأمور قدما، من: افتتاح المكاتب الدبلوماسية، وبحث إقامة سفارات، وحركة الطيران المباشر من إسرائيل إلى المغرب وبالعكس".

من جهته، أشار موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إلى أن الوفد المكون من مسؤولين من وزارة الخارجية المغربية، سيصل إلى إسرائيل غدا الأحد.

وأضاف: "سيبدأ الوفد التحضير لإعادة فتح مكتب التمثيل الدبلوماسي المغربي في تل أبيب".

وتابع: "المغرب أغلق المكتب قبل 20 عاما بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، ومنذ ذلك الحين، واصل المغرب دفع إيجار المكتب في تل أبيب ومن المحتمل أن يستأنفوا العمل هناك في الأسبوعين المقبلين".

ونقل "مراسل الخليج 365" في المغرب، تأكيد مصادر دبلوماسية مغربية، وجود تنسيق بغرض قيام وفد مغربي بزيارة لتل أبيب بغرض تفعيل آليات عودة التواصل الدبلوماسي.

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الوفد المغربي سيبحث مع نظرائه الإسرائيليين عملية إعادة فتح مكاتب الاتصال في البلدين، وإطلاق الخط الجوي المباشر، الرابط بين تل أبيب والرباط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي دعا أمس الجمعة، العاهل المغربي الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365” إنه: "أجرى اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس، وهنأ الزعيمان بعضهما البعض على استئناف العلاقات بين البلدين وعلى التوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة وعلى اتفاقيات التعاون بين البلدين".

وأضاف: "كما تم تحديد الإجراءات والآليات لتطبيق تلك الاتفاقيات".

وتابع: "كانت المكالمة دافئة وودية وهي أجريت بالفرنسية والإنجليزية والعربية. ودعا رئيس الوزراء نتنياهو جلالة الملك لزيارة إسرائيل".

ولفت إلى أن الملك المغربي "أشار إلى الروابط الوطيدة والحارة التي توجد مع يهود المغرب والمواطنين الإسرائيليين المتحدرين من أصول مغربية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "إن هناك تحمس كبير في إسرائيل حيال تحقيق السلام بين البلدين".

وكان وفد إسرائيلي رفيع المستوى زار المغرب منتصف الأسبوع حيث وقعت إسرائيل والمغرب عدة اتفاقيات للسلام بين البلدين.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن الرئيس الأمريكي اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترامب إن الجانبين اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مؤكدا أن الخطوة تعد إنجازا هائلا للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، وسيستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات بين البلدين.